İsrail Ordusu Gazze'de 35 Filistinliyi Hayatından Etti

İsrail ordusunun soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 35 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, evler ve binalar vardı.

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı kuzeydeki Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şati Mülteci Kampı'nda iki eve düzenlenen saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Tünel bölgesinde İsrail askerlerinin saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 4'ü çocuk, 15 Filistinli yaralandı.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Göleti çevresindeki evler, İsrail dronları tarafından bombaladı.

Gazze kentinin kuzey ve batı bölgeleri de topçu saldırıların hedefi oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kadınlar ve çocuklar vuruldu

İsrail ordusu kuzeyde Gazze kentinde saldırılarını yoğunlaştırırken orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevaide beldesinde içinde insanların bulunduğu bir eve düzenlenen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında ise aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail bombardımanında da 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Deyr Belah'ta yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı vurdu. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde evler bombalandı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi bombaladı. Saldırıda ikisi kadın 4 Filistinli can verdi, 13 kişi de yaralandı.

Yine Han Yunus'un doğusunda Beni Suheyla beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta düzenlenen bir başka İsrail saldırısında ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.