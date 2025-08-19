İsrail Ordusu, Gazze'de 2 Askerinin Yaralandığını Bildirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda 2 askerinin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana 898 İsrail askeri ölü, 6.196 yaralı bulunuyor. Filistin'de ise İsrail saldırılarında 62.004 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 1 subay ve askerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 898'e, yaralı sayısı da 6 bin 196'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında ise çoğu çocuk ve kadın 62 bin 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
