İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürülmesiyle toplam kaybının 82'ye çıktığını bildirdi. Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 82'ye yükseldi.

İsrail ordusu Gazze'de 2 asker daha kaybetti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürülmesiyle toplam kaybının 82'ye çıktığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 82'ye yükseldi.

İsrail ordusu bugün daha önce de Gazze'de 2 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise gün içinde Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'e ait 16 askeri aracı hedef aldıklarını açıklamıştı.