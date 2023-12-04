İsrail ordusu, Gazze'de 2 ambulansa ateş açarak 3 kişiyi yaraladı
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 ambulansa ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 ambulansa ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki El-Faluce bölgesinde 2 ambulansa ateş açtı.
Saldırıda Filistin Kızılayı ekibinden 2 ilkyardım görevlisi ile bir yaralı vuruldu.