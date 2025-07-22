İsrail Ordusu, Gazze'de 1 Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesindeki patlamada 1 askerin öldüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, söz konusu askerin meydana gelen patlamada bir binanın çökmesi sonucu öldüğünü yazdı.

Böylece İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 451 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.