Haberler

İsrail Ordusu, Gazze Çatışmalarında 4 Askerini Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze kenti yakınlarındaki çatışmalarda 4 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olay, Cibaliya bölgesinde bir tankın içine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu gerçekleşti.

İsrail ordusu, işgal saldırılarına başladığı Gazze kenti yakınlarındaki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 4 İsrail askerinin öldüğü, bir askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberde, söz konusu 4 İsrail askerinin, içinde bulundukları tankın içine Kassam Tugayları mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne kara saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 463 oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm şehir onu bekliyor! Andre Onana perşembe günü Trabzon'da

Tüm şehir onu bekliyor! İşte Onana'nın Türkiye'ye geleceği tarih
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.