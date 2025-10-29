İsrail Ordusu Gaza'da Saldırılara Devam Ediyor, Batı Şeria'da 44 Filistinli Gözaltında

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde yeniden saldırılarına başlarken, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda da 44 Filistinliyi gözaltına alarak sokak ortasında saatlerce sorguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler, Beytüllahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptaki çok sayıda eve giren İsrail askerleri, 44 Filistinliyi gözaltına aldı. Sokak ortasında saatlerce sorgulanan Filistinliler daha sonra serbest bırakıldı

İsrail askerleri, kampın cadde ve sokaklarında dolaşarak gövde gösterisi yaptı, Filistinliler üzerinde korku yaratmaya çalıştı.

İsrail ordusu ayrıca, Beytüllahim'in kuzeyindeki Ayde Mülteci Kampı ile batısındaki Doha kasabasına da baskınlar düzenledi.