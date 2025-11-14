İsrail Ordusu, Filistinli Çiftçilerin Zeytin Hasadına Yardımcı Olmak İsteyen Aktivistleri Engelledi

İsrail ordusu, Filistinlilerin zeytin hasadına destek vermek isteyen bir grup İsrailli aktivisti engellemek için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Burin beldesi çevresini "kapalı askeri bölge" olarak ilan etti.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Burin beldesindeki çiftçiler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle belde çevresindeki bazı zeytin ağaçlarının hasadını yapamadı.

İsrailli bir grup aktivist, Filistinli çiftçilere saldırılar nedeniyle ulaşamadıkları bölgelerdeki zeytin ağaçlarının hasasında yardım etmek için Burin'e gitmek üzere harekete geçti.

İsrail ordusu ise aktivistlerin beldeye gitmesini engellemek için Burin çevresini "kapalı askeri bölge" ilan etti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi (Peace Now), Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Burin'i "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Filistin köyleri ve beldelerine saldıran gaspçı İsraillilerin bölgede serbestçe dolaşmaya devam ederken zeytin hasadına yardım etmek isteyen aktivistleri taşıyan 7 otobüsün engellendiğine dikkati çekilerek, "(Gasbedilmiş Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı) Yerleşim noktalarındaki teröristler (Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri) hala serbestçe dolaşıyor, ancak 7 otobüs dolusu barış aktivisti kontrol noktasında durduruldu. Yahudi Terör Hükümeti." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden bu İsrailliler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin temel geçim kaynaklarının başında gelen zeytin ağaçlarını da hedef alıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere 340 saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.