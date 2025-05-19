İsrail Ordusu Endonezya Hastanesi'ni Bombaladı

İsrail Ordusu Endonezya Hastanesi'ni Bombaladı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırılarında hastanenin jeneratörleri tamamen yanarak büyük hasar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, hastanenin elektriksiz kaldığını ve bölgedeki insani koşulların tehlikeli olduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Beyt Lahiya kasabasında bulunan Endonezya Hastanesi'ndeki jeneratörleri bombalaması sonucu çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail hava saldırıları sonucu hastanenin jeneratörleri tamamen yandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in jeneratörleri bombalaması sonucu Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde elektriğin kesildiğini söyledi.

Berş, dün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tank ve buldozerlerle yapılan kuşatma ve açılan ateş sonucu bazı hastaların yaralandığını belirtmişti.

Hastanenin kuşatılması nedeniyle hastalar ile sağlık personelinin son derece tehlikeli insani koşullar altında bulunduğunu belirten Berş, hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanlarının korunması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 13 Mayıs'taki bombardımanla Gazze-Avrupa Hastanesini hizmet dışı bıraktıktan sonra Endonezya Hastanesine yönelik saldırılarını artırdığı, hastalardan 2'sinin hastaneyi terk ederken yaralandığı kaydedilmişti.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise Beyt Hanun ve Kemal Advan hastanelerinin yıkılması ve Endonezya Hastanesine yönelik saldırılar neticesinde Gazze'nin kuzeyindeki tüm devlet hastanelerinin hizmet dışı kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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