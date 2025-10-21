İsrail Ordusu, El-Halil'deki İslami Hayır Derneği'ni Kapatıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren "İslami Hayır Derneği" isimli kuruluşu kapattı ve ofis ekipmanlarına el koydu.

İslami Hayır Derneği'nin hukuk danışmanı Abdulkerim Ferrah, İsrail askerlerinin derneğin idari binasına baskın düzenlediğini ve dernek görevlilerini saatlerce alıkoyduğunu belirtti.

Ferrah, dernek binasında uzun süre arama yapan İsrail askerlerinin ofis ekipmanlarına ve bilgisayarlara el koyduğunu kaydetti.

İsrail askerlerinin alıkoyduğu dernek görevlilerini serbest bıraktıktan sonra binanın kapılarını lehim makinesiyle kapattığını belirten Ferrah, kapatma gerekçesi ve ne kadar süreyle kapatıldığına dair herhangi bir bilgi verilmediğini aktardı.

El-Halil kentinde 1961 yılında kurulan İslami Hayır Derneği, yetim çocukların eğitim ihtiyaçlarını üstleniyor, okullar açıyor, Kuran-ı Kerim eğitimi veren kurslar düzenliyor.

Batı Şeria'da Filistinli yetimlerin eğitiminde önemli görevler üstlenen İslami Hayır Derneği, 2 bin Filistinli ailenin yaklaşık 6 bin yetim çocuğunun ihtiyaçlarını karşılıyor.