İsrail Ordusu El Halil'de Ticari Faaliyetleri Engelliyor

EL İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde büyük bir çarşıyı zorla kapatıp, dükkan sahiplerinin ticari faaliyetlerini engelleyerek, bölgeyi "hayalet şehre" dönüştürdüğü belirtildi.

El Halil'in güneyindeki Er-Remadin Belediye Meclisi Başkanı Ahmed ez-Zegarine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin dün Remadin Üçgeni olarak bilinen kasabanın girişine baskın düzenlediğini ve dükkanların önüne tünel kazarak açılmasını engellediğini söyledi.

İsrail'in, talimatlara uymayanlara para cezası ve gözaltına alma tehdidinde bulunması nedeniyle bugün yaklaşık 1000 dükkanın kapalı kaldığını belirten Zegarine, dükkanların ana caddenin her iki tarafında Filistinlilere ait özel arazilerin üzerine inşa edildiğini hatırlattı.

Zegarine, çarşının, daha önce İsrail'in güneyindeki Arap kasabalarından günlük müşteri ağırladığını ancak son dönemde İsrail'in icraatları nedeniyle terk edilmiş bir alana dönüştüğünü, yüzlerce ailenin geçim kaynağını kaybettiğini ve büyük maddi kayıplara uğradığını söyledi.

Belediye Meclisi Başkanı Zegarine, İsrail güçlerinin nisan ayında "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yaklaşık 40 dükkanı yıkmasının yanı sıra çarşının askeri kararla altı aydır kapalı ve diğer birkaç dükkanın da yıkılma riski altında olduğunu belirtti.