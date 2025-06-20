İsrail Ordusu El Halil'de Ticari Faaliyetleri Engelliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde büyük bir çarşıyı zorla kapatarak bölgeyi 'hayalet şehre' dönüştürdü. Belediye Meclisi Başkanı, yapılan baskınlar ve uygulanan cezalar nedeniyle 1000'den fazla dükkanın kapalı kaldığını bildirdi.

EL İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde büyük bir çarşıyı zorla kapatıp, dükkan sahiplerinin ticari faaliyetlerini engelleyerek, bölgeyi "hayalet şehre" dönüştürdüğü belirtildi.

El Halil'in güneyindeki Er-Remadin Belediye Meclisi Başkanı Ahmed ez-Zegarine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin dün Remadin Üçgeni olarak bilinen kasabanın girişine baskın düzenlediğini ve dükkanların önüne tünel kazarak açılmasını engellediğini söyledi.

İsrail'in, talimatlara uymayanlara para cezası ve gözaltına alma tehdidinde bulunması nedeniyle bugün yaklaşık 1000 dükkanın kapalı kaldığını belirten Zegarine, dükkanların ana caddenin her iki tarafında Filistinlilere ait özel arazilerin üzerine inşa edildiğini hatırlattı.

Zegarine, çarşının, daha önce İsrail'in güneyindeki Arap kasabalarından günlük müşteri ağırladığını ancak son dönemde İsrail'in icraatları nedeniyle terk edilmiş bir alana dönüştüğünü, yüzlerce ailenin geçim kaynağını kaybettiğini ve büyük maddi kayıplara uğradığını söyledi.

Belediye Meclisi Başkanı Zegarine, İsrail güçlerinin nisan ayında "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yaklaşık 40 dükkanı yıkmasının yanı sıra çarşının askeri kararla altı aydır kapalı ve diğer birkaç dükkanın da yıkılma riski altında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz

Savaş bitiyor mu? İran masaya oturmak için İsrail'e tek bir şart sundu
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Real Madrid'in stadyumu günde 1 milyon dolar kazanıyor

Para pasıyorlar! İşte Santiago Bernabeu'nun günlük kazancı
16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı

16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.