İsrail Ordusu El Halil'de 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düzenlediği baskınlarla 40 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında gençlere yönelik sorgulamalar ve ev aramaları yapıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskınlar sırasında 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde onlarca eve baskın düzenledi ve aramalar yaptı.

İsrail askerlerinin gözaltına alınan çoğu genç 40 Filistinliyi sokak ortasında sorguladığı ve bazılarını serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail'in özellikle 8 Ekim 2023'le birlikte Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırım savaşı sonrasında Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki birçok kent ve beldede Filistinlilere karşı şiddet eşliğinde baskınlar, gözaltılar ve yıkımlar artarak aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
