Haberler

İsrail Ordusu El Halil'de 3 Filistinli Çocuğu Yaraladı

İsrail Ordusu El Halil'de 3 Filistinli Çocuğu Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinli çocuğu yaraladı. Bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuldu ve kent merkezindeki bazı yollar kapatıldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli çocuğu yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarihi bir alana zorla girişini güvence altına almak için El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak bölge sakini Filistinlileri zorla dağıttı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2'si 16 yaşında, biri 14 yaşında 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Yaralılar El Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin merkezinde Bab Zaviye bölgesi ile Bir Seba caddesini kapatmış, yaya ve araçların kent merkezine doğru hareketini engellemişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini bayram ve özel günlerde El Halil'deki tarihi bir mezarı ziyaret ederek bazı ritüeller gerçekleştiriyor.

İsrail, El Halil'deki ihlallerini artırıyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne girişleri Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek dün 2 gün süreyle kapatmıştı.

İsrail ordusu ayrıca 6 Ekim'de El Halil kentinin merkezindeki bazı Filistin mahallelerinde Yahudilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) öncesi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu, pazartesi akşamı El-Halil'in kapalı bölgesinde yer alan bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlü olarak bildirdi ancak yasağın ne zaman sona ereceğini henüz belirtmedi." demişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Sukot Bayramı süresince (6–13 Ekim) askerlerin hazır olma seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatı verdiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Gazze'de ateşkesin ardından Trump İsrail'e gitme kararı aldı

İşte ateşkeste kritik 5 günün detayları! En özel görev Trump'a
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi

Gazze'deki ateşkes sonrası Türk SİHA'sının verdiği mesaja bakın
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.