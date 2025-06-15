İsrail Ordusu Eilat'taki İHA'yı Vurdu, Çatışmalar Tırmanıyor

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İsrail ordusu, Eilat kentine gönderilen insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. İran'dan fırlatıldığı öne sürülen İHA'nın düşürülmesinin ardından bölgede sirenler çaldı. Çatışmalar, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla devam ediyor.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine gönderilen insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Eilat kentine gönderilen İHA'ya karşı konulduğunu belirtti.

İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, bölgede sirenlerin devreye girdiği kaydedildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi ise İHA'nın İran'dan atıldığını aktardı.

????? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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