İsrail Ordusu, Durum Değerlendirmesi Sonrası Sığınaklardan Ayrılma İzni Verdi

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İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlenmesi sonrası yapılan durum değerlendirmesi ile vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini açıkladı. İç Cephe Komutanlığı, korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirdi.

Ordu açıklamasında, durum değerlendirmesinin ardından, İç Cephe Komutanlığınca ülke genelindeki tüm korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

İç Cephe Komutanlığının talimatlarının izlenmeye devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, saldırı uyarısı nedeniyle İsrail'in kuzey ve merkezinde sirenler çalarken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıkladı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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