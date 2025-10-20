Haberler

İsrail Ordusu Doğu Kudüs'te Filistin Çiftliğini Yıktı

İsrail ordusu, Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir Filistin çiftliğini yıktı. Kudüs Valiliği, bu aksiyonun E1 Projesi kapsamındaki yerleşim politikaları doğrultusunda yapıldığını belirtti. Çiftlik sahibi, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde iş makineleriyle baskın yaptığını açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir çiftliği "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kudüs'ün doğusunda yer alan ez-Zaim beldesinde Faruk Mustafa'ya ait bir çiftliği "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığı kaydedildi.

"İşgalci, E1 Projesini hayata geçirmek için izlediği politikalar doğrultusunda bu suçu işledi." denilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Kudüs kentinin doğu bölgelerinde bulunan Filistinlileri zorla yerinden ederek yerleşimciler için alanlar açmaya çalıştığı vurgulandı.

İsrail'in bu adımlarla aynı zamanda Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden koparma planlarını hayata geçirdiğine işaret edilen açıklamada sözlerine yer verilen çiftlik sahibi Mustafa da İsrail güçlerinin sabah saatlerinde iş makineleri eşliğinde çiftliğe baskın yaptığını anlattı.

İsrail askerlerinin 150 metrekarelik kapalı alan ve 100 metrekarelik çardağı yerle bir ettiğini aktaran Mustafa, İsrail'in iş makineleriyle çiftlik çevresinde örülü 8 dönümlük araziyi de sürerek tahrip ettiğini ifade etti.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

İsrail, Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
