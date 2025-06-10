İsrail Ordusu, DEAŞ Bağlantılı Milisleri Silahlandırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde silahlandırdığı, terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu öne sürülen milisleri, İHA ile havadan destekledi.

İsrail televizyonu I24'ün haberine göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Yaser Ebu Şebab'ın silahlı milisleriyle çatışan Hamas mensuplarını hedef aldı.

Saldırıda 4 Hamas mensubunun öldüğü, bunun yanı sıra Ebu Şebab'a bağlı unsurların çatışmada kayıp verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Ebu Şebab'ın başını çektiği silahlı milislerin sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas mensuplarına ilk saldırısını gerçekleştirdiği aktarıldı.

Liberman, İsrail'in DEAŞ bağlantılı milisleri silahlandırdığı iddiasını gündeme getirmişti

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.

Başbakanlık ofisinden yapılan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadeleri kullanılarak Lieberman'ın iddiaları zımnen kabul edilmişti.

Netanyahu da İsrailli güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de bazı milis gruplarını Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf ederek "Bunun nesi yanlış? Bu iyi bir şey. İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail basını, söz konusu silahlı grubun lideri Yaser Ebu Şebab'ın bedevi kökenli bir Refah sakini olduğu, uyuşturucu satıcılığı yaptığı ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu yazmıştı.

Hamas, Tel Aviv'in milisleri silahlandırmasının Gazze Şeridi'nde İsrail'in "kaos çıkardığını, açlık ve yardım hırsızlığı yaptığını" ortaya koyduğunu belirtmişti.