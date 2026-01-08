Haberler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırısında Filistinli bir kız çocuğu yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda ateşkes ihlalinde bulundu. Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki Hemse Nidal Husu hayatını kaybetti. Ordunun daha önceki bir saldırısında ise Gazze'nin doğusundaki bir evde 2 kişi ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, ateşkes kapsamında çekildiği Cibaliya Mülteci Kampı'nda rastgele ateş açtı.

Kampta yaşayan 11 yaşındaki Hemse Nidal Husu İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir eve dün hava saldırısı düzenlemiş, 2 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler