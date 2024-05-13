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İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'na yoğun saldırılarını sürdürüyor

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ederken, Filistinliler bölgeden ayrılmaya çalışıyor. İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Kadın ve çocuklardan oluşan Filistinliler, patlama ve çatışma sesleri altında bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yoğun saldırıları sürerken, Filistinliler bombardıman altında bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusunun Cibaliya'ya yönelik saldırıları 3'üncü gününde de yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail ordusunun yoğun bombardımanı altındaki bölgede, Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Cibaliya'daki Filistinliler saldırıların yoğunlaştığı bölgeden yanlarına alabildikleri bir kaç eşyayla patlama ve çatışma sesleri altında ayrılmaya çalışıyor.

Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinlilerin patlama ve çatışma sesleri altında bölgeden ayrılmaya çalıştığı andaki anları gösteren görüntüler Filistinli gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, bölgeden zaman zaman patlama ve yoğun çatışma sesleri yükseldiği duyulurken, çok sayıda kadın ve çocuğun sokaklarda çaresizlik içinde bölgeden ayrılarak Gazze şehrinin batısına gitmeye çalıştığı anlar kameraya yansıyor.

İsrail ordusu, 11 Mayıs'ta Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 100 ila 150 bin Filistinlinin kaldığı Cibaliya bölgesinin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bu uyarının ardından İsrail ordusu Cibaliya'ya yoğun hava saldırıları başlatmış, İsrail askerleri de tank ve zırhlılarla bölgeyi yeniden işgal etmişti.

Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece Cibaliya'ya 100'den fazla hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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