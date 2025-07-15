İsrail Ordusu, Cibaliya'daki Asker Ölümlerinin Sebebini Teknik Sorun Olarak Açıkladı

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da 3 askerinin öldüğü, bir subayının ise ağır yaralandığı olayın dışarıdan bir saldırıdan değil teknik sorundan kaynaklandığını öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, tankın patlaması sonucu 3 askerin öldüğü olayla ilgili ilk soruşturma sonuçları paylaşıldı.

Tankın içindeki bulguların incelenmesi neticesinde tankın harici bir ateş tarafından hedef alınma, yani tanksavar ya da patlayıcıyla vurulmuş olma ihtimalinin elendiği ifade edildi.

Tankın mermiyi ateşlemesinden sonra, taretin içindeki bir merminin patladığı ve bunun şiddetli bir patlamaya yol açarak içeride yangın çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'daki olayda 3 İsrail askeri ölmüş, bir subay da ağır yaralanmıştı.

İsrail basını, olayın tanksavar ateşinin tanka isabet etmesinden kaynaklandığını kaydetmişti.

Son bir ay içerisinde Gazze'de ölen İsrail askeri sayısı ise 26'ya yükselmişti.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 893'e çıkarken İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 451 olmuştu.