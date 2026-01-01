İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle beldesinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre İsrail askerleri, ateşkes anlaşması uyarınca çekildiği bölgeler arasında yer alan Cibaliya en-Nezle'de Ahmed eş-Şendagli adlı çocuğu vurarak öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güney ve doğu sınır hatlarının yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini sürdürüyor. Bu durum, İsrail'in Gazze topraklarının yüzde 50'sinden fazlasını fiilen işgal ettiği anlamına geliyor.

İsrail, 10 Ekim'den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze'de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.