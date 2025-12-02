İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri patlayıcılarla yıktı.

Yerel kaynaklar, kampta şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, ardından Talat el-Gabbiz bölgesinde bir evin patlatılması sonucu yoğun duman yükseldiğini aktardı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'e ait askeri iş makinelerinin Cenin Kampı'ndaki Abdullah Azzam Mahallesi'nde de evleri yıkmaya başladığını, şu ana kadar iki evin yıkıldığını bildirdi.

İsrail ordusundan 28 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 24 evin yıkılacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, kampta yıkılacak 24 evin sakinlerinin 25 Kasım'da bilgilendirildiği, Filistinlileri zorla evlerinden ederek yapılacak bu yıkımın "operasyonel ihtiyaçlar" çerçevesinde gerçekleştirileceği öne sürülmüştü.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.