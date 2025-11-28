İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda Yıkıma Başladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda 24 evin yıkımına başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin Mülteci Kampı'ndaki Abdullah Azzam Mahallesinde yıkıma başladı ve şu ana kadar 2 evi yıktı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 24 evin yıkılacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, kampta yıkılacak 24 evin sakinlerinin 25 Kasım'da bilgilendirildiği, Filistinlileri zorla evlerinden ederek yapılacak bu yıkımın "operasyonel ihtiyaçlar" çerçevesinde gerçekleştirileceği öne sürülmüştü.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.