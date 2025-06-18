İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda 90 Evi Yıkma Kararı Aldı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda 90 evi yıkacağı açıklandı. İsrail mahkemesi, bu yıkımın durdurulması için yapılan dilekçeyi reddetti. Adalah örgütü, bu kararın uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 90 evi yıkacağı belirtildi.

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezinden (Adalah) yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin, Cenin Mülteci Kampı'nda 90 evin yıkımının durdurulması için 12 Haziran'da verilen dilekçeyi reddettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail mahkemesinin bu kararının "sivillere ait 90 binanın yıkılmasına yeşil ışık yakmak anlamına geldiği" vurgulandı.

Mahkemenin bu kararının "İsrail ordusunun serbest dolaşımını sağlama" iddiasının yargı nezdinde kabulü anlamına geldiği ifade edildi.

Adalah'ın açıklamasında, İsrail ordusunun Filistinlilere ait 90 evi yıkmasının "uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına saldırılarını sürdürürken, İran'a saldırı başlattığı 13 Haziran'dan beri de Batı Şeria'daki Filistinlilerin hareketine ağır kısıtlamalar getiriyor.

Kaynak: AA / Güncel
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