İsrail Ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nda 24 Evi Daha Yıkacak

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'nda 24 evi yıkacağını duyurdu. Yıkımlara ilişkin bilgilendirme, ev sahiplerine 25 Kasım Salı günü yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da saldırı ve yıkımlarına ara vermeksizin devam eden İsrail ordusu, baskın düzenlediği Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 24 evi daha yıkacağını duyurdu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yürüteceği yıkıma ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, kampta yıkılacak 24 evin sakinlerinin 25 Kasım Salı günü bilgilendirildiği, Filistinlileri zorla evlerinden ederek yapılacak bu yıkımın "operasyonel ihtiyaçlar" çerçevesinde gerçekleştirileceği öne sürüldü.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etmişti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
