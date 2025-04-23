İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'na Demir Bariyerler Yerleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve üç aydır yoğun saldırılar düzenlediği Cenin Mülteci Kampı girişine demir bariyerler yerleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar bölgeye girdi.

Cenin Mülteci Kampı'nın batı girişine demir bariyerler yerleştiren İsrail güçleri, bölgeyi yıkma girişimlerine başladı.

İsrail güçleri ayrıca bölge sakinlerine karşı da göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail'in Cenin kenti ve kamplarını hedef alan saldırılarında 39 Filistinli hayatını kaybetti.