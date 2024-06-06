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İsrail ordusu Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığını aktaran görgü tanıkları, İsrail keskin nişancılarının Cenin kentindeki evlerin çatılarına konuşlandığını belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait savaş helikopterinden de kampa ateş edildiğini ifade ederek, İsrail askerlerinin kamptaki bir evin etrafını da kuşattığını kaydetti.

Filistin İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Seriyyeleri – Cenin Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Cenin kampındaki Cabriyat bölgesi civarında özel bir kuvvet (İsrail ordusu) tespit ettikten sonra şiddetli çatışmalara girişti ve oraya kurşun yağdırarak bölgeye sızmaya çalışan gücün (İsrail askerleri) mensuplarına kayıplar verdirdi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında en az 6 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun gece, Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesine düzenlediği baskında, yaralanan 24 yaşındaki Muhammed Hafız Refik Ebu Bekir'in yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 528'e yükselmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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