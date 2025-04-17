İsrail Ordusu Cenin'de Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yamun beldesine baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin Cenin'in batısındaki Yamun beldesine baskın düzenleyerek halka gerçek mermilerle ateş açması üzerine beldede çatışma çıktı.

İsrail askerlerinin özellikle Yamun beldesinin Ez-Zahira bölgesinde konuşlandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun baskın ve saldırıları sonrası beldeden henüz can kaybı ya da yaralı bildirilmedi.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden sadece iki gün sonra 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.