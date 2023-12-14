İsrail ordusu Cenin'de 5 askerin yaralandığı saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusunun 3 gündür baskın ve saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 5 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. İsrail güçleri 3 gün boyunca Cenin'de 11 Filistinliyi öldürdü, 20 Filistinlinin evini bombaladı ve 700 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun 3 gündür baskın ve saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 5 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in İbranice yayın yapan "Wala New" sitesinin haberinde, Cenin'de yaralanan 5 İsrail askerinin ülkenin kuzeyindeki Afula kentinde bir hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Cenin'e düzenlenen baskın sırasında 4 İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in Cenin saldırıları 3 gündür sürüyor

İsrail güçlerinin, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve abluka 3 gündür devam ediyor.

Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, sağlık ekiplerinin içeri girişine kısıtlama getiriyor.

Kampta, Filistinli silahlı direniş grupları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Cenin Vali Yardımcısı Kemal Ebu er-Rab'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçleri 3 gün boyunca Cenin'de 11 Filistinliyi öldürdü, 20 Filistinlinin evini bombaladı ve 700 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinlilerin çoğu birkaç saatlik soruşturmanın ardından serbest bırakıldı.