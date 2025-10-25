Haberler

İsrail Ordusu Cenin'de 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin şehrinde bir evi kuşatarak 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Bölgede askeri takviyeler de yapıldı. Son dönemde yapılan baskınlar ve gözaltılar nedeniyle Filistinlilere yönelik artan saldırılar kaydediliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrinde bir evi kuşattıktan sonra 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cenin'in kuzeyindeki el-Merah Mahallesi'ne baskın düzenleyerek Filistinli Nazmi Alavne'ye ait evi kuşatırken bölgeye askeri takviye yapıldı.

Kuşatma altındaki bölgeden özel araçla kaçan bir gencin Cenin'in güneyindeki Marka adlı köyde 3 Filistinliyle birlikte İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Batı Şeria'nın şehir, kasaba ve mülteci kamplarında İsrail güçleri neredeyse her gün baskınlar düzenleyerek evlerde aramalar, gözaltılar ve sahada sorgulamalar yapıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da son iki yılda düzenlediği baskın ve saldırılarda en az 1057 Filistinli hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
