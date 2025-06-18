İsrail Ordusu, Celile Bölgesine Sızan İHA'ya Müdahale Etti

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İsrail ordusu, Celile bölgesinde tespit edilen bir insansız hava aracına karşılık verildiğini açıkladı. Sirenlerin aktifleştirilmesinin ardından hava kuvvetleri düşman İHA'sına müdahale etti. İHA'nın doğudan geldiği belirtildi.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesine sızan bir insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, bu sabah Celile bölgesindeki birkaç kasabada "bir sızma tespit edilmesi üzerine" sirenlerin aktifleştirilmesinin ardından hava kuvvetlerinin bir düşman İHA'sına karşı koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'nın doğudan geldiği belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetleri, bu gece ülkenin doğusundaki Ölü Deniz bölgesinde 2 insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Alioğlu - Güncel
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