İsrail ordusu çatışmalarda 29 askerinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda son 24 saatte 29 askerinin yaralandığı duyurdu.

Ordunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda son 24 saatte 29 asker ve subayın yaralandığı, bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonunun başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrailli subay ve askerlerin sayısının 648'e yükseldiği belirtildi.

Söz konusu askerlerden 146'sının ağır, 257'sinin orta ve 245'inin hafif yaralı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 İsrail askeri öldürüldü.