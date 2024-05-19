Üye Girişi
Haberler

İsrail ordusu çatışmalarda 2 askerini kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, biri subay 4 askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, biri subay 4 askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Ordunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Givati ??Tugayı'nda görevli Nachman Meir Haim Vakanin (20) ile Noam Batan'ın (20) Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Aynı çatışmada Givati ??Tugayı'ndan biri subay 3 askerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir başka çatışmada da Muharebe Mühendislik Taburu "5832"den bir yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630'a yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title