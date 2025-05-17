İsrail Ordusu Burukin'de Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Ordusu Burukin'de Bir Filistinliyi Öldürdü
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İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Burukin kasabasında bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirildi. Olay, kasabadaki yoğun askeri baskınlar sırasında gerçekleşti. Filistin Sağlık Bakanlığı vakanın ayrıntılarını açıkladı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Burukin kasabasında 1 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Burukin kasabasının El-Balata bölgesinde bir gence ateş açtığını, sonra da yaralı halde gözaltına aldığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise askerler tarafından vurulan Nail Sami Abdurrahman Semara'nın (36) hayatını kaybettiği bilgisini geçti.

Burukin Belediye Başkanı Faid Sabra daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, 4 gündür kasabadaki baskını sürdürdüğünü, evleri askeri kışlaya çevirdiğini ve bu evlerin halkını bir odada toplayarak dışarı çıkmalarına engel olduğunu söylemişti.

14 Mayıs'ta Burukin yakınlarındaki bir otoyolda Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli vurularak öldürülmüştü. İsrail ordusu, bunun üzerine faili arama bahanesiyle Burukin'e baskın düzenlemişti.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 15 Mayıs'ta X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Eş-Şucaiyye ve Tel es-Sultan mahallelerinde yaptıkları soykırımın benzerinin Burukin ve Kefr ed-Dik'te de yapılmasını istemişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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