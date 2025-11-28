Haberler

İsrail Ordusu Beyt Cin'deki Saldırı Sonrası Bilgi Sızıntısını Soruşturuyor

Güncelleme:
İsrail ordusu, Suriye'nin Beyt Cin beldesinde düzenlenen saldırıda askerlerinin yaralanmasının ardından hassas bilgilerin sızdırıldığından şüpheleniyor. Saldırıyla ilgili yapılan açıklamalarda bilgi sızıntısının olmadığı belirtilse de, askerlerin pusuya düşürülmesi soru işaretlerine yol açtı.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Şam Kırsalı iline bağlı Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırıda 6 askerinin pusuya düşürülerek yaralanmasının ardından saldırıya ilişkin hassas bilgilerin sızdırılmış olma ihtimalini soruşturduğu iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesine konuşan ordunun Kuzey Komutanlığı'ndan askeri kaynaklar, üst düzey yetkililerin ziyareti nedeniyle geçen hafta yapılması planlanan saldırının ertelenmek zorunda kaldığını bildirdi.

Kaynaklar, askerlerin Beyt Cin köyünde iki kişiyi alıkoymasının ardından "planlı pusuya düşürüldüğünü ve yoğun ateş altına alındığını" belirtti.

Saldırıya ilişkin istihbaratın Suriye'deki "düşman unsurlar" tarafından sızdırıldığı ve ifşa edildiği şüphesinin ortaya çıktığını ve konunun soruşturulduğunu belirten kaynaklar, bir askeri cipi bırakıp kaçmak zorunda kalan askerlerin bölgeye konuşlandırılma şeklini eleştirdi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise Suriye'ye dün gece düzenlenen baskına ilişkin bilgi sızıntısı olmadığı ve herhangi bir soruşturma yürütülmediği belirtildi.

Kuzey Komutanlığı'ndaki askeri yetkililer, Suriye'de pusuya düşürülen ve bunun sonucunda bölgenin merkezinde bir Hummer askeri cipini terk etmek zorunda kalan birliklerin konuşlandırılmasını sert bir şekilde eleştirdi.

İsrail ordusu, Beyt Cin baskınında Cemaat-i İslamiye ile çatıştığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise 210. Tümen'e bağlı 55. Tugay askerlerinin Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında Cemaat-i İslamiye grubuyla çatışmaya girdiği ileri sürüldü.

Cemaat-i İslamiye'ye mensup 3 kişiyi alıkoymak için düzenlendiği öne sürülen baskında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 28 Kasım sabahın ilk saatlerinde Şam Kırsalı ilinin güneyinde Beyt Cin beldesinde düzenlediği saldırıda ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 13 kişi hayatını kaybetmiş, çıkan çatışmada da 3'ü ağır yaralı toplam 6 İsrailli asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
