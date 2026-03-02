Haberler

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine 4 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar sonrası şiddetli patlamalar yaşandı ve yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu Dahiye bölgesini 4 hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu ve kentin en uzak noktalarından dahi görülebilen yoğun dumanlar yükseldi.

Gece saatlerinden itibaren Lübnan'da birçok noktaya hava saldırıları düzenleyen İsrail'in, aralarında Dahiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde Hizbullah'a ait finansal kuruluşlara saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Fotoğraf Tel Aviv'den!
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar