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İsrail Ordusu Beyrut'ta Apartmana Saldırdı: 11 Yaralı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın Beyrut kentinin Dahiye bölgesinde bir apartmana düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çevrede büyük hasar meydana geldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmana düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde "Seman Galerisi" ile kesişme noktasında bulunan bir apartmanı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı, çevrede ise büyük hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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