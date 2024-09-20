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İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 5 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırının, Hizbullah hedeflerini vurmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

(ANKARA) - İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'un güneyine F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 çocuk hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait çok sayıda hedefin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan  açıklamada, "İsrail ordusu Beyrut'u hedef alıyor. Şu anda İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerinde herhangi bir değişiklik yoktur" denildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde iş çıkış saatine denk gelen saldırıda Beyrut'un güney banliyölerinden Jamous bölgesindeki binalardan birinin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda, şu ana kadar 5 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, "saldırının birincil hedefinin Rıdvan Gücü komutanı ve Hizbullah Operasyonları Başkanı İbrahim Aqil olduğu" belirtildi.

İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel

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