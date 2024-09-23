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İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının hedefinin Hizbullah yöneticilerinden Ali Karaki olduğu iddia ediliyor.

(ANKARA) - İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırıda, Hizbullah yöneticilerinden Ali Karaki'yi hedef aldı.

İsrail kaynakları, saldırının belirli bir hedefe yönelik olduğunu açıkladı, hedefin ne olduğunu belirtmedi. Uluslararası haber kaynakları ise saldırının hedefinde Hizbullah'ın askeri kanadının komutanlarından Ali Karaki'nin olduğunu iddia etti. Karaki'nin durumuna ilişkin bilgi aktarılmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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