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İsrail ordusu, beyaz bayrak sallayan İsrailli esirleri yanlışlıkla öldürdü

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'e göre İsrail ordusunun "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu İsrailli esirler vakası, İsrail güçlerinin Filistinlileri, beyaz bayrak sallasalar ve zararsız görünseler bile ateş edilmeleri gereken tehdit olarak varsaydıklarını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'e göre İsrail ordusunun "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu İsrailli esirler vakası, İsrail güçlerinin Filistinlileri, beyaz bayrak sallasalar ve zararsız görünseler bile ateş edilmeleri gereken tehdit olarak varsaydıklarını gösteriyor.

Raportör Albanese, İsrail ordusunun, dün Gazze'de ellerinde beyaz bayrak taşımalarına ve vücutlarının üst kısmı çıplak olmasına rağmen ateş ederek "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu İsrailli esirlere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Albanese, "İsrail ordusu, esirlerin 'tehdit' (yani Filistinli) sanıldığını ileri sürdü. Görünen o ki İsrail güçleri ne olursa olsun Filistinlileri, zararsız olsalar ve beyaz bayrak sallasalar bile vurulması gereken 'tehdit' sayıyor." ifadesini kullandı.

Olay

İsrail ordusunun, dün Gazze'de "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu İsrailli esirlere ellerinde beyaz bayrak taşımalarına ve vücutlarının üst kısmı çıplak olmasına rağmen ateş ettiği ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusunun olayla ilgili yaptığı ön soruşturmanın sonuçları yerel medyada yer aldı.

Buna göre Gazze Şeridi'nin Şucaiye Mahallesi'nde "Hamas'ın elinden kaçmayı başaran 3 İsrailli esirin" elinde beyaz bayraklar vardı ve vücutlarının üst kısmı çıplaktı. İsrail askerleri, ellerinde salladıkları beyaz bayraklara ve tehlike arz etmediklerini göstermek için vücutlarının üst kısımları çıplak olmasına rağmen esirlere ateş açarak öldürdü.

Soruşturma sonucuna göre, esirleri fark eden asker bunun "Hamas tarafından düzenlenen bir tuzak olduğuna inandı ve üzerlerine ateş açtı." Söz konusu asker aynı zamanda diğer askerlere de "teröristler" diye bağırarak yardım istedi.

Bunun sonucunda vurulan 2 İsrailli esir orada öldü, diğeri de çıktığı binaya yaralı olarak kaçmayı başardı. İsrail ordusu soruşturmasına göre askerlerin komutanı ateşi durdurma emri verdi. Bu esnada askerler bir kişinin İbranice olarak "Yardım edin" diye bağırdığını duydu. Bundan birkaç dakika sonra yaralı olarak içeri kaçan İsrailli esir dışarı çıktı, ancak askerler tekrar ateş ederek onu da öldürdü.

Bu kişilerin cenazeleri daha sonra İsrail'e getirildi ve üçünün de İsrailli olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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