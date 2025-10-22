Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskın Düzenledi, 45 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlar sonucunda 45 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında birçok evde arama yapıldı ve bazı Filistinlilere saldırıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskınlar düzenleyerek, 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil, Kalkilya, Tulkerim, Nablus, Tubas, Cenin, Doğu Kudüs ve Bire kentlerine baskın düzenledi.

El Halil kentinde yoğunlaşan baskınlarda İsrail ordusu, kentlerde askeri kontrol noktaları kurdu.

Baskınlarda Filistinlilerin evlerinde arama yapan ve 45 kişiyi gözaltına alan İsrail askerleri, bazı Filistinlileri darbetti.

Gözaltına alınanlar arasında 1 çocuk ve eski tutukluların da olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Haberler.com
