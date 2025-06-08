İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

El Halil kentine düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi darbederek gözaltına alan İsrail askerleri, Ramallah'taki baskınlarda ise 4 Filistinli genci gözaltına aldı.

İsrail askerleri, baskınlar sırasında girdikleri evlerde zorla arama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.