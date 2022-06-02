İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü - Haberler

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Lahim kentinde bulunan mülteci kampı el-Dehişe'ye baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Lahim kentinde bulunan mülteci kampı el-Dehişe'ye baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi televizyon kanalı, Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan olaylar sırasında bir Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam, Cenin şehri yakınlarındaki Yabad köyüne düzenlediği operasyon sırasında bir başka Filistinliyi daha öldürdüğünü çıkan olaylarda ayrıca 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Mülteci Kampı Batı Şeria İsrail İşgal Güncel Haberler

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