İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı, 8 eve inşaatı durdurma tebligatı verdi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli kasabalarına düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gözaltına aldı ve 8 evin inşaatını durdurma tebligatı teslim etti. Baskınlarda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de ayin yapmak için baskınlar düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli kasabalara düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gözaltına aldı ve 8 evin inşaatını durdurma tebligatı teslim etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalqilya'nın doğusunda bulunan Azzun kasabasına düzenlediği baskında ellili yaşlarında bir Filistinliyi gözaltına aldığı ve yapım aşamasındaki bir binaya baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun, kuzeydeki Selfit ilinin batısındaki Brukin kasabasında da "ruhsatsız olduğu bahanesiyle" meskun evlerde yapılan inşaat ve çalışmaların durdurulması için 8 tebligat teslim ettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin ayrıca şehrin kuzeyindeki Kefr Haris kasabasına baskın düzenlediği ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasaba içindeki yerlere baskın düzenlemesini güvence altına almak için sokaklara ve çevresine yayıldığı kaydedilen haberde, ordunun, askeri icraatlarını sıkılaştırarak şehir içinde ve girişlerinde vatandaşların hareketine kısıtlamalar getirdiği ve bunun da onların hareketini engellediği dile getirildi.

Haberde, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın güneyinde baskın düzenlediği Beyt Feccar kasabasından 55 yaşındaki Halid Galib Deyriyye'yi gözaltına aldığı ifade edildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İslami türbelerde ayinler yapmak için kasabaya baskın düzenlediğine işaret edildi.

Radyonun haberinde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde de Tulkerim'in doğusundaki Anabta kasabasında Filistinlilere ait bir aracı durdurarak bir grup genci gözaltına aldığı ve onlara kötü muamelede bulunduktan sonra serbest bıraktığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
