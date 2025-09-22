İsrail Ordusu Batı Şeria'da Üniversiteye Baskın Düzenledi

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir üniversiteye baskın düzenledi, Cenin kenti yakınlarında da 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeyt Üniversitesine baskın düzenledi.

Üniversite güvenliklerinden birini alıkoyan İsrail askerleri ayrıca Nesib Şahin Tiyatrosu'ndaki eşyalara da el koydu.

İsrail ordusu üniversitede öğrenci hareketlerinin eşyalarına zarar verdi ve öğrencileri tehdit eden bildiriler astı.

Yabed ve Rummane

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinin güneybatısındaki Yabed ve Rummane beldelerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Yabed beldesi girişinde 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Rummane beldesinde de İsrail askerleri Filistinli bir kadını darbetti ve yaraladı.

Çok sayıda araçla Rummane'ye baskın düzenleyen İsrail ordusu, evlere zorla girerek arama yaptı, iş yerlerini bastı ve içindeki eşyaları tahrip etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.