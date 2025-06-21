İsrail Ordusu Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı'nın açıkladığına göre, Tulkerim ve çevresindeki köylere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor. 7 Ekim'den beri ise Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlar da arttı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri saldırılarda 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim kentinin kuzeydoğusundaki Atil beldesinde iki genci darbettiği, yaralanan geçlerin ekipleri tarafından hastaneye nakledildiği belirtildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tulkerim kentinin doğusundaki Ramin köyüne saldırısı sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah kentinin doğusunda yer alan Mugayyer ile Ebu Felah köyleri arasında bulunan seraları ateşe verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyüne de saldırdı. Filistinliler söz konusu saldırıya tepki gösterdi. İsrail askerleri ses bombaları ve gerçek mermilerle Filistinlilere müdahale etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 980 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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