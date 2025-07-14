İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Ruhsatsız Yapıyı Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinli birkaç ailenin yaşadığı 3 katlı binayı yıktı.

Marah Ebu Mualla Köy Meclisi Başkanı Halid Ebu Şakra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki yıkımlarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in Marah Ebu Mualla beldesine baskın düzenlediğini aktaran Ebu Şakra, daha sonra "ruhsatsız yapılaşma" iddiasıyla birkaç ailenin yaşadığı 3 katlı binayı yıkmaya başladığını belirtti.

Ebu Şakra, İsrail güçlerinin ayrıca beldedeki 20 ev hakkında da ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkım kararı çıkardığını bildirdi.

Yıkılan bina sahibinin oğlu Baha Şerif ise "İşgal güçleri, ruhsatsız yapıldığı iddiasıyla meskun haldeki 3 katlı binayı bir saat içinde moloz yığınına çevirdi." dedi.

İsrail makamlarının yıkım kararını birkaç yıl önce kendilerine bildirdiğini ve bunun üzerine davayı İsrail mahkemelerine taşıdıklarını aktaran Şerif, şunları söyledi:

"İsrail mahkemesi bugün evlerin yıkım kararıyla ilgili toplanacaktı. Ancak bugün İsrail güçleriyle uyandık; bizi evden çıkarıyor ve evin içerisindekileri yıkıyorlardı."

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail askerlerinin 2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da 588 tesisi yıktığı, bu yıkımlar nedeniyle 411'i çocuk, 843 kişinin zarar gördüğü aktarıldı. Aynı dönemde 556 yapı için de yıkım bildirimi gönderildi.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.