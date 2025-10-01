Haberler

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Mülteci Kampına Baskın Düzenledi

İsrail ordusuna bağlı özel birlikler, Batı Şeria'nın Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi abluka altına aldı. Askeri birliklerin takviye edildiği ve bölgedeki dron uçuşlarının arttığı bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tubas'ın güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusuna bağlı özel birlikler, Filistinliye ait bir evi abluka altına aldı.

Görgü tanıkları, ordunun kamptaki askeri birliklerini takviye ettiği ve bölge üzerinde yoğun dron uçuşları yaptırdığını aktardı.

Bu kapsamda İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Kalkilya, Tulkerim ve Cenin ile Beytullahim kentlerine yönelik düzenlediği bir dizi baskında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

