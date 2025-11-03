İsrail Ordusu, Batı Şeria'da İki Filistinliye Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı.

Beytüllahim sınırlarındaki El-Velce Beldesi Meclis Başkanı Hadr el-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri sabah saatlerinde beldeye baskın düzenleyerek iki evi yıkmaya başladı" dedi.

Yıkımın, İsrail ordusuna ait askeri birliklerin "Kudüs Belediyesi'ne bağlı olduğunu iddia ettikleri Ayn Cuvayze bölgesine" yoğun bir askeri güçle girmesinin ardından gerçekleştiğini aktaran Arac, Edhem Ebu Razek'e ait, 9 kişilik bir ailenin yaşadığı evin, sakinlerine eşyalarını dışarı çıkarma fırsatı verilmeden yıkıldığını söyledi.

Aynı beldede bir binanın dördüncü katında yer alan bir dairenin de yine "ruhsatsız inşaat" gerekçesiyle, herhangi bir uyarı yapılmadan yıkıldığını ifade eden Belde Başkanı, İsrail'in El-Velce'de sistematik bir şekilde baskı politikası yürüttüğünü, bu yolla bölge halkını göçe zorlamayı hedeflediğini kaydetti.

Kudüs'e bakan dağlık bir bölgede yer alan El-Velce, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı nedeniyle Kudüs'ten koparıldı ve beldenin onlarca dönümlük arazisi duvarın içinde kaldı.

İsrail, beldeyi idari olarak, bir kısmını Kudüs Belediyesi'ne bağlı kabul ederken, diğer kısmını Oslo Anlaşması'na göre "C Bölgesi" olarak sınıflandırıyor. Yıkımlar her iki tarafta da "ruhsatsız inşaat" iddiasıyla gerçekleştiriliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.