Haberler

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da İki Filistinli Tutuklunun Ailesine Ait Evi Yıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Burkin beldesinde iki Filistinli tutuklunun ailesine ait evi yıktı. Askeri birlik, evi kuşatma altına alarak yıkım işlemini gerçekleştirdi ve bölge sakinlerinin eve yaklaşmasını engelledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinin batısında yer alan Burkin beldesinde iki Filistinli tutuklunun ailesine ait evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı büyük bir askeri birlik buldozerle Burkin beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri Filistinli tutuklular Mahir ve Cemil'in babası Zuheyr Samara'ya ait evi kuşatma altına alarak yıkıma başladı ve bölge sakinlerinin eve yaklaşmasını engelledi.

Aktivistler ve gazeteciler, evin tamamen yıkılmasının ardından çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

İsrail ordusu 23 Mayıs'ta beldenin yakınlarında silahlı saldırı gerçekleştirerek Filsitin topraklarını gasbeden bir İsraillinin ölümüne yol açan Nail Samara ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki evin ölçülerini almıştı.

İsrail ordusu, 17 Mayıs'ta Nail Samara'yı öldürdü ve naaşını halen elinde tutuyor. İsrail 14 Eylül'de Samara'nın ailesinin evini yıkmıştı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Şırnak'ta 'usulsüz sağlık raporu' operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

Devlet hastanesinde "sahte rapor" operasyonu! Gözaltılar var
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.