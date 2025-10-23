İsrail Ordusu, Batı Şeria'da İki Filistinli Tutuklunun Ailesine Ait Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinin batısında yer alan Burkin beldesinde iki Filistinli tutuklunun ailesine ait evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı büyük bir askeri birlik buldozerle Burkin beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri Filistinli tutuklular Mahir ve Cemil'in babası Zuheyr Samara'ya ait evi kuşatma altına alarak yıkıma başladı ve bölge sakinlerinin eve yaklaşmasını engelledi.

Aktivistler ve gazeteciler, evin tamamen yıkılmasının ardından çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

İsrail ordusu 23 Mayıs'ta beldenin yakınlarında silahlı saldırı gerçekleştirerek Filsitin topraklarını gasbeden bir İsraillinin ölümüne yol açan Nail Samara ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki evin ölçülerini almıştı.

İsrail ordusu, 17 Mayıs'ta Nail Samara'yı öldürdü ve naaşını halen elinde tutuyor. İsrail 14 Eylül'de Samara'nın ailesinin evini yıkmıştı.